Невпізнаний літаючий об'єкт, який зафіксували американські військові поблизу Японії у 2024 році

У п'ятницю Пентагон оприлюднив 162 файли, пов'язаних зі спостереженнями НЛО

Про це оборонне відомство США повідомило на X.

“Сьогодні Департамент війни оголосив про першу публікацію нових, раніше небачених файлів про невпізнані аномальні явища (UAP) у межах президентської системи розсекречення та звітності щодо контактів з UAP (проєкт PURSUE). Ця міжвідомча ініціатива об’єднує зусилля Білого дому, Офісу Директора національної розвідки, Міністерства енергетики, Управління з вирішення аномалій у всіх областях при оборонному відомсті, НАСА, Федерального бюро розслідувань та інших підрозділів розвідувальних служб США. Матеріали будуть розміщені на сайті WAR.GOV/UFO, а додаткові файли публікуватимуться Департаментом війни на постійній основі”, — йдеться у повідомленні.

“Військове міністерство діє в унісон із президентом Трампом, щоб забезпечити безпрецедентну прозорість щодо розуміння нашим урядом невідомих аномальних явищ. Ці файли, заховані за грифами секретності, тривалий час підживлювали виправдані припущення — і настав час, щоб американський народ побачив усе на власні очі. Ця публікація розсекречених документів демонструє щиру відданість адміністрації Трампа принципам відкритості”, — зазначив міністр Піт Гегсет.

В опублікованих у п'ятницю матеріалах є відео неідентифікованих об'єктів, знятих у небі над Грецією, Іраком, Японією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та США протягом десятиліть.

Також оприлюднено низку звітів розвідки та матеріалів справ ФБР, які включали свідчення очевидців та публічні звіти про можливі спостереження НЛО.

Файли також містять стенограму повідомлення астронавтів місії “Аполлон-17” про “дуже яскраві частинки, фрагменти чи щось, що пролітає повз, коли ми маневруємо”.

Інші файли містять лише вирізки з публікацій в газетах про спостереження НЛО, що датуються 1950-ми роками.

Інтерес щодо інопланетян знову спалахнув лютому цього року після того, як колишній президент Барак Обама заявив у подкасті, що інопланетяни “реальні, але я їх не бачив”. Пізніше він уточнив свої коментарі , сказавши: «Під час свого президентства я не бачив жодних доказів того, що інопланетяни контактували з нами».

Невдовзі після цього Трамп у дописі на Truth Social доручив Пентагону та іншим відповідним установам “розпочати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з інопланетним та позаземним життям, непізнаними повітряними явищами та непізнаними літаючими об’єктами”.

29 квітня президент США Дональд Трамп сказав, що інформацію про невпізнані літаючі об’єкти планують розкрити для широкої публіки.

“З якоїсь причини ця тема давно хвилює людей. Думаю, частина з цього буде дуже цікавою”, — зазначив він під час заходу в Білому домі з екіпажем місії NASA Artemis II.

Оприлюднені Пентагоном матеріали можна подивитися за посиланням.