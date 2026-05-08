ЗМІ: ЄС працює над трьома новими пакетами оборонної підтримки України

Євросоюз працює над формуванням трьох нових пакетів оборонної підтримки для України, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів після остаточного погодження позики на 90 мільярдів євро.
Про це пише Суспільне з посиланням на посадовця ЄС.
За словами співрозмовника, 12 травня міністри країн ЄС обговорять реалізацію оборонної частини кредитної програми під час засідання Ради Євросоюзу. Окремо очікується виступ міністра оборони України.
У ЄС наголошують, що Україна відіграватиме ключову роль у визначенні пріоритетів допомоги.
"Ми справді віримо, що цей кредит змінить ситуацію. Україна керує процесом. Важливо, щоб саме Україна визначала потреби та те, що закуповується", – зазначив європейський посадовець.
Наразі, підготовлено перший пакет оборонної підтримки обсягом 5,9 мільярда євро. Його основу становитиме постачання безпілотників українського виробництва.
У Євросоюзі розглядають можливість часткового залучення продукції оборонних підприємств країн-членів до програм допомоги, що фінансуватимуться за рахунок кредиту.
Очікується, що під час засідання Ради ЄС міністри також обговорять поглиблення оборонного співробітництва з Україною, зокрема інтеграцію українських компаній до європейського оборонного сектору.
Крім того, міністри заслухають оцінку ситуації на фронті та бачення розвитку оборонної взаємодії між Україною та ЄС у довгостроковій перспективі.
- Першу частину траншу кредиту від Євросоюзу Україна отримає у травні. Це 28,3 млрд євро. Другу частину цьогорічного траншу нададуть у червні. Це 16,7 млрд євро, і спрямують їх на бюджетні потреби.