ЗМІ: ЄС працює над трьома новими пакетами оборонної підтримки України

Під час засідання Ради ЄС міністри обговорять поглиблення оборонного співробітництва з Україною.

Фото: EPA/UPG

Євросоюз працює над формуванням трьох нових пакетів оборонної підтримки для України, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів після остаточного погодження позики на 90 мільярдів євро. 

Про це пише Суспільне з посиланням на посадовця ЄС.

За словами співрозмовника, 12 травня міністри країн ЄС обговорять реалізацію оборонної частини кредитної програми під час засідання Ради Євросоюзу. Окремо очікується виступ міністра оборони України.

У ЄС наголошують, що Україна відіграватиме ключову роль у визначенні пріоритетів допомоги.

"Ми справді віримо, що цей кредит змінить ситуацію. Україна керує процесом. Важливо, щоб саме Україна визначала потреби та те, що закуповується", – зазначив європейський посадовець.

Наразі, підготовлено перший пакет оборонної підтримки обсягом 5,9 мільярда євро. Його основу становитиме постачання безпілотників українського виробництва.

У Євросоюзі розглядають можливість часткового залучення продукції оборонних підприємств країн-членів до програм допомоги, що фінансуватимуться за рахунок кредиту.

Очікується, що під час засідання Ради ЄС міністри також обговорять поглиблення оборонного співробітництва з Україною, зокрема інтеграцію українських компаній до європейського оборонного сектору.

Крім того, міністри заслухають оцінку ситуації на фронті та бачення розвитку оборонної взаємодії між Україною та ЄС у довгостроковій перспективі.

  • Першу частину траншу кредиту від Євросоюзу Україна отримає у травні. Це 28,3 млрд євро. Другу частину цьогорічного траншу нададуть у червні. Це 16,7 млрд євро, і спрямують їх на бюджетні потреби.
