Зеленський: ​Україна діятиме "абсолютно дзеркально" у відповідь на дії Росії

Подальший розвиток дій України залежить від сигналів РФ.

Зеленський: ​Україна діятиме "абсолютно дзеркально" у відповідь на дії Росії
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме "абсолютно дзеркально" у відповідь на дії Росії, а подальший розвиток подій залежатиме від сигналів, які надійдуть найближчим часом.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, під час візиту на Олександрійському напрямку.

"Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив про продовження бойових дій на фронті, зокрема штурмову активність противника та застосування дронів. За його словами, українські підрозділи дають "дзеркальні відповіді" на атаки ворога.

Окремо Зеленський поінформував про доповіді військового керівництва після міжнародних переговорів представників України у США зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером: "була доповідь Рустема Умєрова після зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів – зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було змістовно. 

Розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції. І гуманітарні питання – треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо. Дуже сподіваємось, що все вийде".

Президент відзначив роботу бойових підрозділів – 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад, а також 20-го армійського корпусу, подякувавши військовим за службу.

Окрему увагу, за словами глави держави, приділено питанням логістики, забезпечення позицій, ремонту доріг у прифронтових районах та розвитку наземних роботизованих комплексів. Зеленський наголосив, що інфраструктура, зокрема дорожня, має критичне значення для евакуації поранених.

Обговорювалися питання захисту Нікополя та Марганця від атак дронів, а також ситуація на ключових напрямках оборони на Донеччині.

  • Вчора російське Міноборони заявило, що за рішенням диктатора Володимира Путіна із опівночі 8 травня і до 10 травня оголошує "перемир'я". У РФ заявили, що у цей час "усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції повністю припинять бойові дії".
  • Володимир Зеленський нагадав, що "це вже далеко не перша пропозиція"
