Найскладніша ситуація залишається на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

У чотирьох областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2 тисячі гектарів. З них шість осередків уже локалізовані.

Про це повідомили в ДСНС України.

На Рівненщині у Сарненському районі локалізовано пожежу лісового масиву площею близько 90 гектарів.

На Житомирщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в межах Поліського природного заповідника. Орієнтовна площа займання становить близько 500 гектарів. Ситуацію ускладнюють сильний вітер і висока температура повітря. Окремі ділянки території залишаються замінованими, що обмежує роботу рятувальників.

До розмінування залучені саперні підрозділи ДСНС. Також для моніторингу та гасіння використовують безпілотники та роботизовану техніку.

На Київщині у зоні відчуження триває гасіння пожежі лісової підстилки. Вогонь уже охопив близько 1180 гектарів. Поширенню пожежі сприяють суха погода та поривчастий вітер.

На Чернігівщині у прикордонних районах триває пожежа лісової підстилки площею близько 1200 гектарів. Через близькість до державного кордону, ризики мінування та загрозу обстрілів застосування техніки та залучення особового складу ДСНС у повному обсязі наразі обмежене. Лісівники продовжують створення мінералізованих смуг для стримування поширення вогню.

Загалом на місцях працюють 379 рятувальників та 99 одиниць техніки. У ДСНС зазначають, що ситуація перебуває під контролем.