У родини в.о. голови Держкосмосу хочуть стягнути майно на понад 6,4 млн грн

Йдеться про автомобіль BMW X5, садовий будинок і земельну ділянку поблизу Києва.

в.о. голови Держкосмосу Володимир Міхеєв
Фото: Держкосмос

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів родини виконувача обов’язків голови Державного космічного агентства України та їх стягнення в дохід держави.

Згідно з даними з відкритих джерел, цю посаду обіймає Володимир Міхеєв

Йдеться про автомобіль BMW X5 2017 року випуску вартістю 950 тис. грн, оформлений на сина посадовця, а також садовий будинок площею 145,4 кв. м і земельну ділянку поблизу Києва. 

За даними САП, на момент придбання їхня вартість становила 2,8 млн грн, однак мінімальна ринкова ціна активів оцінюється у 5,46 млн грн.

У прокуратурі заявили, що аналіз доходів і витрат посадовця та його родини показав неможливість придбати це майно за рахунок законних доходів. 

Загальна вартість активів, щодо яких подано позов, перевищує 6,4 млн грн.

Суд також наклав арешт на це майно як забезпечення позову.

