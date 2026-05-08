Росія терміново розгортає додаткові полки для протидії українським дронам

Головком Олександр Сирський заслухав доповідь воєнної розвідки про розвиток військ безпілотних систем ворога. На цей рік Росія запланувала виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів, повідомив головнокомандувач у Facebook.

Також росіяни терміново розгортають ще чотири полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилюють ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю.

“Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні”, – сказав Сирський.

Він зазначив, що Росія масштабує війська безпілотних систем, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях.

Україна продовжує розвивати безпілотні сили і ефективно нищити ворога.

Протягом квітня безпілотні комплекси України:

виконали майже 357 тисяч бойових завдань;

уразили понад 160,7 тисячі верифікованих цілей – це на 2% більше, ніж у березні;

подавили понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;

засоби Middle Strike на дистанції 20–250 км уразили 424 об’єкти противника.

“Сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів. Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів”, – додав головком.

Окремо на нараді обговорили застосування дронів-перехоплювачів для прикриття наших піхотних груп.

“Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше та технологічніше. Серед ключових завдань – підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ”, – додав він.