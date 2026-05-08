Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія терміново розгортає додаткові полки для протидії українським дронам

Ворог копіює українські технологічні рішення. 

Росія терміново розгортає додаткові полки для протидії українським дронам
Нарада військових
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Головком Олександр Сирський заслухав доповідь воєнної розвідки про розвиток військ безпілотних систем ворога. На цей рік Росія запланувала виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів, повідомив головнокомандувач у Facebook

Також росіяни терміново розгортають ще чотири полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилюють ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. 

“Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні”, – сказав Сирський.

Він зазначив, що Росія масштабує війська безпілотних систем, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях.

Україна продовжує розвивати безпілотні сили і ефективно нищити ворога. 

Протягом квітня безпілотні комплекси України:

  • виконали майже 357 тисяч бойових завдань;
  • уразили понад 160,7 тисячі верифікованих цілей – це на 2% більше, ніж у березні;
  • подавили понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;
  • засоби Middle Strike на дистанції 20–250 км уразили 424 об’єкти противника.

“Сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів. Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів”, – додав головком.

Окремо на нараді обговорили застосування дронів-перехоплювачів для прикриття наших піхотних груп.

“Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше та технологічніше. Серед ключових завдань – підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ”, – додав він. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies