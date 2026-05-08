Війна триває, і все більше військових, а з ними й їхні близькі, постають перед складним шляхом інтеграції в цивільне життя. Про це подкаст «Жити назустріч» від ПУМБ – ветерани та ветеранки разом із рідними відверто розповідають про свій досвід.

На YouTube-каналі ПУМБ вже 10 випусків подкасту на важливі та актуальні теми. Дізнайтеся історії ветеранів і ветеранок, їхніх родин і друзів, які разом долають виклики повернення до цивільного життя. У кожному епізоді ви почуєте відверті розмови тих, хто повернувся з війни, і тих, хто поруч із ними. Про непрості рішення, зміни, втрати – і про силу, з якою українці будують нове життя.

Ведучий подкасту – Даніель Салем, який сам служить у війську та тонко відчуває і досвід, і настрій своїх гостей. Кожен ефір доповнює експерт, щоб узагальнити ветеранський досвід, розкрити нові можливості, надати дієві Сила повернення: відверті історії ветеранів та їхніх родин у подкасті «Жити назустріч»поради.

Кожен гість та кожна гостя подкасту мають свою, унікальну історію. Захар Бірюков, ветеран ССО, втратив дві руки, ногу та око, але повернувся до життя з неймовірною силою. Разом із сестрою Олесею він розповідає, як рідні дізналися про поранення, як приймали нову реальність і підтримували одне одного. Підприємець Сергій Жуковський, який попри ампутацію двох рук після війни заснував успішний бізнес із дружиною Дариною. Владислав Єщенко, «Самурай» з Горлівки, який втратив зір, підірвавшись на міні. У студії вони із дружиною Валерією розповідають, як справжнє кохання долає темряву та відчай.

Окрім основних випусків подкасту, також є спеціальні епізоди з Ксенією Драганюк – співзасновницею громадської організації «Землячки», що забезпечує та підтримує жінок-військовослужбовиць на передових позиціях.

Один із випусків присвячений темі жіночності після поранень. У ньому військовослужбовиці Анастасія Савка та Яна Залевська діляться своїми відвертими історіями відновлення після важких поранень та розповідають, як фотосесія для проєкту Playboy x ПУМБ «Краса зі шрамом» допомогла їм знову відчути себе привабливими та впевненими. Експерт епізоду – відомий фотограф Костянтин Ліберов розповість про свою роботу над цим проєктом та фототерапію.

Неможливо розповісти історію кожного та кожної, хто повертаються до цивільного життя. Та всі вони мають дещо спільне: підтримку, розуміння, готовність йти назустріч людей, які були поряд з ветеранами та ветеранками.

Надзвичайно важливо, щоб це були не тільки близькі. Ми всі маємо усвідомити, який важкий шлях проходять захисники та захисниці після служби. Та допомогти їм його долати. Тож зробіть свій перший крок назустріч: слухайте подкаст «Жити назустріч».