У Закарпатській області горіли понад 65 гектарів лісів

Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники.

У Закарпатській області ліквідували пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва.

Про це повідомили у ДСНС.

За результатами обстеження фахівці Карпатського лісового офісу встановили, що вогонь охопив площу 65,2 га.

Наразі ситуація повністю контрольована.

Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники: працюють 2 одиниці техніки та 7 фахівців ДСНС і лісового господарства.