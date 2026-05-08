У Закарпатській області горіли понад 65 гектарів лісів

У Закарпатській області ліквідували пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва.
Про це повідомили у ДСНС.
За результатами обстеження фахівці Карпатського лісового офісу встановили, що вогонь охопив площу 65,2 га.
Наразі ситуація повністю контрольована.
Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники: працюють 2 одиниці техніки та 7 фахівців ДСНС і лісового господарства.
- 5 травня масштабна лісова пожежа спалахнула в урочищі Кілиця у Мукачівському районі Закарпаття. Площа пожежі становила близько 75 гектарів.