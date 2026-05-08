Лісова пожежа у Київській області могла виникнути унаслідок умисного підпалу. На одній із локацій виявили дрон із вибухівкою, і ліс загорівся одночасно у декількох точках.
Про це повідомили у ДП «Ліси України».
Там розповіли, що пожежу на площі 70 гектарів ліквідовували 13 годин поспіль понад 100 лісівників, рятувальників ДСНС та бійців Нацгварді. Пріоритетом було не пустити пожежу до сіл Михайлівка і Тарасівщина, де живе понад 1500 людей.
«Версія про навмисний підпал підтвердилася після гасіння. На одній з локацій надвечір виявлено FPV-дрон, а поруч – вибухові засоби. Додатково на диверсію вказують одночасні загоряння в кількох точках. Завдано удару по лісу в момент пікового вітру, щоб отримати максимальні наслідки», – зазначили лісівники.
- Вчора на кордоні з Росією в Чернігівській області горіли 2400 гектарів лісу. Пожежа спричинена обстрілами. Вогонь охопив Єлинське і Тихновецьке лісництва. Це п’ятикілометрова прикордонна зона, доступу до якої лісівники не мають через небезпеку.