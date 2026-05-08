​Вчора російські війська втратили 1130 солдатів і 5 систем ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ Росії склали близько 1 339 190 осіб.

Упродовж доби армія РФ втратила 1130 солдатів, танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, 2 РСЗВ та 5 систем ППО.

Про це розповіли у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 339 190 (+1 130) осіб 
  • танків – 11 919 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 538 (+17) од.
  • артилерійських систем – 41 630 (+91) од.
  • РСЗВ – 1 778 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 370 (+5) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од.
  • спеціальна техніка – 4 173 (+1) од.

Дані уточнюються.

