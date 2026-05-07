Пошкоджений багатоквартирний будинок, люди опинились під завалами.

Ввечері, 7 травня, російські війська скинули три бомби на Краматорськ. Є загиблий та поранена.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"О 16:49, з використанням 3-х ФАБ-250, окупанти завдали удару по одному зі спальних районів міста. Загинув чоловік 1980 р.н. Поранень зазнала жінка 1979 р.н. Пошкоджено багатоповерхівку та три автівки", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС розповіли, що під зруйнованими конструкціями пошкодженого будинку опинилися люди.Постраждалу жінку деблокували з-під уламків та передали працівникам швидкої. Ще одну людину дістали без ознак життя.

Фото: ДСНС України в Telegram

"Серед постраждалих опинився і наляканий собака - рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали йому необхідну допомогу", - додали в ДСНС.