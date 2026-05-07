ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили російський НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»

Відстань до цілі – понад 1500 км від лінії бойового зіткнення.

Ураження НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”
Фото: Генштаб

Сьогодні, 7 травня, підрозділи Сил оборони уразили російський нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», який знаходиться за 1500 км від лінії бойового зіткнення, у Пермському краї.

Як розповіли у Генштабі, уразили ціль у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Там зафіксували вибухи та пожежу на території підприємства. Займання виникло на установці ізомеризації, призначеній для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2.

НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ з проектною потужністю переробки близько 13 мільйонів тон нафти на рік.

Спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Масштаби збитків уточнюють.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України.

