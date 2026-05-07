У Кропивницькому затримали жінку, яка намагалася реєструвати Starlink для РФ

Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

У Кропивницькому СБУ затримала місцеву жительку, яку підозрюють у спробі допомогти російській стороні отримати доступ до терміналів Starlink, повідомляє СБУ.

За даними слідства, безробітна жінка зареєструвала один термінал на себе та планувала передати його реквізити до РФ. Також вона, за версією слідства, намагалася залучити до цього ще чотирьох знайомих. Їм пропонували гроші за реєстрацію на себе та родичів понад десяти терміналів Starlink.

У СБУ заявили, що встигли заблокувати вже зареєстровану станцію та запобігли подальшому оформленню терміналів.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.