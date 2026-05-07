До Поплавського знову прийшли з обшуками, - УП

Правоохоронці проводять обшуки Київському національному університеті культури і мистецтва та приватному виші, який очолює Михайло Поплавський.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на Офіс генпрокурора.

"На даний час в межах кримінального провадження проводяться обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтва та приватному вищому навчальному закладі "Київський університет культури", зокрема в приміщенні закладів, офісних приміщеннях поряд із навчальними закладами та місцями проживання службових осіб навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.

В кінці березня у Поплавського вже проводили обшуки. Тоді правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Поплавський керував державним університетом культури понад 30 років. У лютому 2026 року міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив, що Поплавський більше не є керівником КНУКіМ - у нього завершився термін дії контракту. Міністерство призначило виконувача обов'язків керівника вишу, який має організувати відкриті вибори нового ректора.

Поплавський наразі очолює приватний виш - "Київський університет культури".