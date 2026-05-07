Четверо мешканців Херсонського району звернулися до медиків після обстрілів РФ (оновлено)

Допомога лікарів знадобилася жінкам та чоловіку з Комишан та Білозерівки.

До лікарні доставили жительку селища Комишани Херсонського району, яка напередодні ввечері потрапила під російський обстріл. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

У 63-річної жінки діагностувати вибухову травму та гостру реакцію на стрес. 

Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Меддопомога знадобилась також жительці Білозерки, яка учора ввечері постраждала через російський обстріл. 46-річну жінку шпиталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.

Потім стало відомо, що близько 10:20 через атаку російського дрона у Комишанах постраждали двоє людей.

До лікарні з вибуховими травмами та контузіями доставили 62-річну жінку та 20-річного хлопця. Їм надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • Минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали 12 людей. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових будинках. 
