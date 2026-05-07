Ворожий дрон влучив в автомобіль енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

Як зазначає пресслужба компанії, бригада їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Під час руху ворожий FPV-дрон влучив просто в автівку енергетиків.

Енергетики встигли швидко залишити автомобіль та сховатися. Ніхто не постраждав.

Внаслідок удару автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виїжджати на ремонти.

Це вже 264 атака росіян на мережеві енергообʼєкти Дніпропетровщини. Попри постійну небезпеку, бригади ДТЕК щодня повертають світло людям на прифронтових територіях.