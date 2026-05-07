В Одеській області втопився 15-річний хлопець

За минулу добу на водоймах України загинули 6 осіб"

В Одеській області рятувальники виявили у водоймі тіло 15-річного хлопця. Про це повідомили у ДСНС.

У місті Березівка двоє підлітків перебували на різних берегах водойми. Один із них перепливав річку до товариша, однак під час запливу зник під водою.

Під час обстеження дна акваторії рятувальники підняли тіло хлопця на берег.

За минулу добу на водоймах України загинули 6 осіб у Житомирській, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та Івано-Франківській областях, серед них одна дитина.

З початку року на воді загинула 141 особа, з них 11 дітей.