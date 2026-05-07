ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 8 мешканців Харківщини

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

Фото: З відкритих джерел

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє ОВА. 

Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей:

  • у м. Харків постраждали 48- і 52-річні жінки, 49- і 56-річні чоловіки; 
  • у с. Писарівка Золочівської громади зазнали поранень 49- і 25-річні чоловіки та 48-річна жінка; 
  • у сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 53-річна жінка.

Ворог атакував Новобаварський, Салтівський, Основ’янський райони Харкова. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 6 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 7 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 8 приватних будинків, 3 гаражі, 2 автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Стогнії), приватний будинок, автомобіль (с. Писарівка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Рясне). електромережі, 3 приватні будинки, магазин, 3 автомобілі (сел. Золочів), 5 приватних будинків, 2 автомобілі, господарчі споруди (с. Лютівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Волоська Балаклія), господарчу споруду (с. Новомиколаївка); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Богуславка), 8 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, 5 мікроавтобусів, автомобіль (м. Ізюм);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Руська Лозова), автомобіль (сел. Слатине). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 32 562 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки, Зеленого, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог атакував десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.

