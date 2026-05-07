Внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 8 мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє ОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей:

у м. Харків постраждали 48- і 52-річні жінки, 49- і 56-річні чоловіки;

у с. Писарівка Золочівської громади зазнали поранень 49- і 25-річні чоловіки та 48-річна жінка;

у сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 53-річна жінка.

Ворог атакував Новобаварський, Салтівський, Основ’янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

7 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 8 приватних будинків, 3 гаражі, 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Стогнії), приватний будинок, автомобіль (с. Писарівка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Рясне). електромережі, 3 приватні будинки, магазин, 3 автомобілі (сел. Золочів), 5 приватних будинків, 2 автомобілі, господарчі споруди (с. Лютівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Волоська Балаклія), господарчу споруду (с. Новомиколаївка);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Богуславка), 8 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, 5 мікроавтобусів, автомобіль (м. Ізюм);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Руська Лозова), автомобіль (сел. Слатине).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 32 562 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки, Зеленого, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог атакував десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.