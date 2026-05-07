У Дніпрі стався вибух у машині. Поранені двоє чоловіків

У Соборному районі Дніпра 7 травня стався вибух. За попередньою інформацією правоохоронців, вибухнула припаркована машина.
Двоє чоловіків отримали травми. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області в Facebook.
“На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти”, – йдеться у повідомленні.
- 29 квітня внаслідок вибуху авто в Харкові поранень дістала одна людина.
- Підрив машин, зокрема військових, неодноразово проводили завербовані Росією громадяни.