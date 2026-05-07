Уночі Росія запустила 102 дрони. Є влучання на шести локаціях

Захисники збили 92 ворожі засоби ураження. 

У ніч на 7 травня, починаючи з 19:00, ворог атакував Україну 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та окупованих Донецька і Гвардійського.

Станом на 8 годину збили і подавили 92 дрони на півночі і сході країни. Про це повідомили Повітряні сили. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

  • Росія продовжує порушувати запропонований їй режим тиші. Четверо людей поранені в одній лише Дніпропетровській області.
