МЗС України звернулось до міжнародної спільноти щодо гуманітарної кризи на окупованій Херсонщині

Міністерство закордонних справ України звернулось до міжнародної спільноти щодо серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів окупантів, які порушують міжнародне гуманітарне право.

Критичною є гуманітарна ситуація в Олешках, Голій Пристані, а також Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці. Там повністю відсутні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей.

"Російські окупанти штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЗС, населення там скоротилося з 40 000 до близько 6 000 осіб, у місті Олешки – з 24 000 до близько 2 000.Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів.

Гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких близько 200 дітей. Більшість з цих людей – маломобільні.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині", - заявили В МЗС.