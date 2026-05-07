«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоВійна

МЗС України звернулось до міжнародної спільноти щодо гуманітарної кризи на окупованій Херсонщині

Гуманітарна криза найбільше охопила Олешки, Голу Пристань, Стару та Нову Збур'ївку.

МЗС України звернулось до міжнародної спільноти щодо гуманітарної кризи на окупованій Херсонщині
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України звернулось до міжнародної спільноти щодо серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів окупантів, які порушують міжнародне гуманітарне право.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

Критичною є гуманітарна ситуація в Олешках, Голій Пристані, а також Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці. Там повністю відсутні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. 

"Російські окупанти штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЗС, населення там скоротилося з 40 000 до близько 6 000 осіб, у місті Олешки – з 24 000 до близько 2 000.Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів.

Гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких близько 200 дітей. Більшість з цих людей – маломобільні. 

"Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині", - заявили В МЗС.

  • На підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей. Діти жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies