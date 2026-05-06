З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей

Діти жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю.

На підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей. Діти жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З т.о. частини Херсонщини вдалося повернути чотирьох хлопчиків та дві дівчинки віком від 8 до 17 років.

"Серед врятованих – сімнадцятирічна дівчина, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували "курсантами", одягали у військову форму ворожої армії, і щодня розповідали, що війна – це нормально", – ідеться у повідомленні.

Також чотирнадцятирічна дівчинка таємно продовжувала навчання в українській школі, коли біля її дому було чутно вибухи. Їй відмовили в лікуванні та реабілітації, оскільки її родина не взяла російські документи.

Всі вони жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю, але тепер ці діти нарешті у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".