Головне за ніч та ранок середи, 6 травня: удар по дитсадку в Сумах, майже 190 боєзіткнень, зрив режиму тиші

Нічна повітряна атака , 186 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, наслідки удару по Запоріжжю, завершення "Епічної люті".

Російські військові завдали удару двома ударними безпілотниками по цивільній будівлі в центрі Сум, повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

В.о. міського голови Артем Кобзар додав, що росіяни поцілили в будівлю дитячого садка.

За уточненою інформацією, внаслідок удару загинула охоронниця садочка. Дітей у закладі не було.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 186 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій росіян.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та три гармати.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1050 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 337 170 військових.

У ніч на 6 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 2 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із російських напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово та окупованих Криму й Донецька.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаракети і 9 ударних БпЛА на восьми локаціях, збиття уламків – на одній, повідомили в Повітряних силах.

“За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Вранці атака тривала, у повітряному просторі було декілька ворожих БпЛА.

Україна пропонувала Росії режим тиші із опівночі 6 травня з можливістю продовжити його надалі і планувала діяти дзеркально.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона зірвала режим припинення вогню, який Україна запроваджувала з опівночі цього дня.

“Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад – Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших – російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії – очевидна відмова від тиші та від збереження життів”, – написав Зеленський.

На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок. Уночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів.

“Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних «святкувань»”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що Росія має закінчити свою війну, що триває зараз. За його словами, навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Глава держави наголосив, що дипломатичні пропозиції України є в російської сторони, і єдине, що потрібно, – це готовність Росії рухатись до реального миру.

“Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями. Слава Україні!” – написав президент.

Унаслідок учорашніх ударів росіян по Запоріжжю, Запорізькому й Пологівському районах загинули 12 людей, ще 49 були поранені.

Загалом росіяни впродовж доби завдали 989 ударів по 51 населеному пункту, повідомила ОДА в Facebook. Надійшло 183 повідомлення про пошкодження житла, закладів освіти, автівок та об’єктів інфраструктури.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив про офіційне завершення оголошеної Дональдом Трампом наприкінці лютого операції США та Ізраїлю проти Ірану, яку у Вашингтоні охрестили "Епічна лють".

Як пише Deutsche Welle, це означає, що американські солдати та офіцери у районі Перської затоки більше не здійснюватимуть жодних наступальних дій і обмежаться лише обороною у разі обстрілів з боку іранської армії, а також блокадою портів ісламської республіки.

Рубіо переконує, що усі цілі "Епічної люті" було досягнуто: економіці Ірану нібито завдано "краху покоління", від якого буде дуже важко оговтатися. Тепер справа за мирними переговорами і угодою, яку хоче підписати президент. Проте у Тегерані поки що "не обирають цей шлях", і наслідки впертості режиму "можуть бути різними".

