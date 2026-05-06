24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 337 170 військових. 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 337 170 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб / persons
  • танків – 11 918 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од.
  • артилерійських систем – 41 478 (+92) од.
  • РСЗВ – 1 775 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 363 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+1) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 312 (+282) од.
  • спеціальна техніка – 4 170 (+0) од.

Дані уточнюються. 

