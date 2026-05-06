За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 337 170 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб / persons
- танків – 11 918 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од.
- артилерійських систем – 41 478 (+92) од.
- РСЗВ – 1 775 (+5) од.
- засоби ППО – 1 363 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+1) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 312 (+282) од.
- спеціальна техніка – 4 170 (+0) од.
Дані уточнюються.