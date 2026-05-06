Росія вже втратила в Україні близько 1 337 170 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 337 170 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб / persons

танків – 11 918 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од.

артилерійських систем – 41 478 (+92) од.

РСЗВ – 1 775 (+5) од.

засоби ППО – 1 363 (+2) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од.

крилаті ракети – 4 585 (+1) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 94 312 (+282) од.

спеціальна техніка – 4 170 (+0) од.

Дані уточнюються.