Масштабна лісова пожежа спалахнула 5 травня в урочищі Кілиця на Мукачівщині.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.
Площа пожежі становить близько 75 гектарів.
На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі.
До гасіння пожежі залучені 250 осіб і 24 одиниці техніки, а також авіація ДСНС.
До ліквідації займання задіяні і працівники ДП "Ліси України" . Також у гасінні допомагають 98 місцевих мешканців та бульдозер.
Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, завтра до гасіння стане зведений загін Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.