ГоловнаСуспільствоПодії

Масштабна пожежа на Закарпатті: горять близько 75 га лісу

До гасіння пожежі залучена авіація ДСНС.

Лісова пожежа на Закарпатті
Фото: ДСНС

Масштабна лісова пожежа спалахнула 5 травня в урочищі Кілиця на Мукачівщині.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Площа пожежі становить близько 75 гектарів. 

Фото: ДСНС

На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі.

До гасіння пожежі залучені 250 осіб і 24 одиниці техніки, а також авіація ДСНС. 

Фото: ДСНС

До ліквідації займання задіяні і працівники ДП "Ліси України" . Також у гасінні допомагають 98 місцевих мешканців та бульдозер.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, завтра до гасіння стане зведений загін Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. 

