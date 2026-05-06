Масштабна лісова пожежа спалахнула 5 травня в урочищі Кілиця на Мукачівщині.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Площа пожежі становить близько 75 гектарів.

На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі.

До гасіння пожежі залучені 250 осіб і 24 одиниці техніки, а також авіація ДСНС.

До ліквідації займання задіяні і працівники ДП "Ліси України" . Також у гасінні допомагають 98 місцевих мешканців та бульдозер.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, завтра до гасіння стане зведений загін Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.