У Вінниці родину госпіталізували через отруєння чадним газом

У Вінниці через чадний газ постраждала родина з двома дітьми, повідомили у ДСНС.

Подія трапилася в одній із багатоповерхівок міста.

Всю сім'ю: 40-річну жінку, 38-річного чоловіка та двох дітей – 15 і 11 років – госпіталізували до лікарні.

“Вкотре закликаємо суворо дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами, своєчасно перевіряти їх справність, а також забезпечувати належний стан вентиляційних каналів і димоходів”, – зазначили рятувальники.

Вони просять особливу увагу приділити безпечній експлуатації газових колонок та іншого опалювального обладнання.

Рятувальники вкотре попереджають, що чадний газ не має запаху й кольору. Людина може навіть не зрозуміти, що дихає отрутою. Особливо вразливими є діти.

Тому необхідно:

регулярно перевіряти справність печей і газового обладнання;

не закривати вентиляційні канали;

не використовувати генератори в приміщеннях;

встановити датчик чадного газу.

При перших симптомах (запаморочення, слабкість, нудота, сонливість) потрібно негайно вийти на свіже повітря та телефонувати 101 або 103.