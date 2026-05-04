24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У Вінниці родину госпіталізували через отруєння чадним газом

Рятувальники просять особливу увагу приділити безпечній експлуатації газових колонок та іншого опалювального обладнання. 

Фото: rda-m-p.gov.ua

У Вінниці через чадний газ постраждала родина з двома дітьми, повідомили у ДСНС.

Подія трапилася в одній із багатоповерхівок міста. 

Всю сім'ю: 40-річну жінку, 38-річного чоловіка та двох дітей – 15 і 11 років – госпіталізували до лікарні.

“Вкотре закликаємо суворо дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами, своєчасно перевіряти їх справність, а також забезпечувати належний стан вентиляційних каналів і димоходів”, – зазначили рятувальники. 

Вони просять особливу увагу приділити безпечній експлуатації газових колонок та іншого опалювального обладнання. 

Рятувальники вкотре попереджають, що чадний газ не має запаху й кольору. Людина може навіть не зрозуміти, що дихає отрутою. Особливо вразливими є діти.

Тому необхідно:

  • регулярно перевіряти справність печей і газового обладнання;
  • не закривати вентиляційні канали;
  • не використовувати генератори в приміщеннях;
  • встановити датчик чадного газу.

При перших симптомах (запаморочення, слабкість, нудота, сонливість) потрібно негайно вийти на свіже повітря та телефонувати 101 або 103.

