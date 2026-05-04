У Дніпропетровській області є ушкодження через агресію РФ

У Дніпропетровській області унаслідок російської агресії є ушкодження. Росіяни понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
У Петропавлівській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки і господарська споруда.
Медична допомога знадобилася 41-річній жінці, яка постраждала через ворожу атаку на район напередодні. Вона лікуватиметься амбулаторно.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.
- Вчора росіяни завдали удару по Дніпрі. У місті пошкоджений гуртожиток національного університету. Постраждали 11 людей, зокрема 9-річна дитина. Також відомо про одного загиблого.