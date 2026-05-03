В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині – ще 14 поранених через російські обстріли

Одна людина – у важкому стані.

На Дніпропетровщині – ще 14 поранених через російські обстріли
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через російські обстріли Дніпропетровщини 3 травня постраждали ще 14 людей.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зокрема, у Солонянській громаді Дніпровського району виникла пожежа на території фермерського господарства. У Криничанській громаді понівечені 4 вантажівки та автобус. Постраждали шість осіб. 

У Кривому Розі горіла багатоповерхівка, там теж поранені шість людей. 

На Нікопольщині під обстрілами були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені сім багатоповерхівок і два приватні будинки, інфраструктура. Постраждала жінка. 

У Межівській громаді, що на Синельниківщині, горів приватний будинок. Поранений чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

  • 3 травня росіяни завдали удару по Дніпрі. У місті пошкоджений гуртожиток. Постраждали 11 людей. Також відомо про одну загиблу.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies