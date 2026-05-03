Через російські обстріли Дніпропетровщини 3 травня постраждали ще 14 людей.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Зокрема, у Солонянській громаді Дніпровського району виникла пожежа на території фермерського господарства. У Криничанській громаді понівечені 4 вантажівки та автобус. Постраждали шість осіб.
У Кривому Розі горіла багатоповерхівка, там теж поранені шість людей.
На Нікопольщині під обстрілами були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені сім багатоповерхівок і два приватні будинки, інфраструктура. Постраждала жінка.
У Межівській громаді, що на Синельниківщині, горів приватний будинок. Поранений чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.
- 3 травня росіяни завдали удару по Дніпрі. У місті пошкоджений гуртожиток. Постраждали 11 людей. Також відомо про одну загиблу.