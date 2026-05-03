Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували вже 122 бої

На Придніпровському противник проводив дві атаки в бік Антонівки.

Станом на 22.00 3 травня відбулися 122 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

РФ завдала одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснила 49 авіаційних ударів – скинула 180 керованих авіабомб. Крім того, задіяла для ураження 6421 дронів–камікадзе та здійснила 2400 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано один ворожий штурм.

На Південно-Слобожанському росіяни три рази атакували позиції наших підрозділів в бік Стариці, Лиману та Митрофанівки. Один бій триває.

На Куп’янському ворог атакував один раз у бік Курилівки.

На Лиманському українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік Лиману, Нового Миру, Дробишевого та Озерного. Один бій триває.

На Слов’янському противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідували 66 окупантів та 28 – поранені, знищені шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління противника. Також ушкоджені дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, 20 укриттів противника. Знищені або подавлені 181 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі атакували в районах населених пунктів Вороне, Красногірське та Березове. Авіаудару зазнала Просяна.

На Гуляйпільському зафіксували 15 атак окупантів у напрямках Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук, Святопетрівки, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. Два боєзіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка, Різдвянка, Барвінівка, Рівне.

На Оріхівському ворог один раз атакував в районі Щербаків. Противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Оріхів, Омельник, Листівка, Таврійське, Григорівка, Одарівка, Зарічне, Комишуваха.

На Придніпровському противник проводив дві атаки в бік Антонівки.