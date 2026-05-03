Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Сили ППО збили 175 безпілотників і п’ять ракет під час денної атаки росіян

Серед ворожих БпЛА зафіксували реактивні «шахеди», дрони «Гербера», «Італмас», а також імітатори «Пародія».

Фото: Генштаб

3 травня, з 08:30 gо 18:30 російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», п'ятьма керованими авіаракетами Х-59/69 та 234 ударними безпілотниками різних типів. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на вечір підрозділи протиповітряної оборони знищили або придушили засобами РЕБ усі 5 керованих ракет та 175 ворожих дронів у північних, південних та центральних регіонах країни, повідомили військові.

За інформацією ПС ЗСУ, відбивали напад авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи. Наразі атака триває, у повітрі залишаються кілька десятків безпілотників, а фахівці уточнюють інформацію про влучання та наслідки падіння уламків.

