Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни тричі атакували дронами селище Золочів на Харківщині

Пошкоджені приміщення прокуратури та суду, автівка та енергомережі.

Росіяни тричі атакували дронами селище Золочів на Харківщині
Російські війська атакували Золочівську громаду Харківщини

Від ранку 3 травня росіяни тричі атакували селище Золочів на Харківщині ударними безпілотниками. Внаслідок влучань постраждала жінка, є пошкодження.

Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, пише "Суспільне".

Близько 04:00 росіяни вдарили по селищу безпілотником типу "Молнія". Пошкоджень зазнали два приватних будинки, господарчі споруди, газо- та енергомережі. Люди поранень не зазнали.

Близько 10:15 армія РФ атакувала Золочів безпілотником типу "Італмас". Внаслідок удару гостру реакцію на стрес дістала жінка 22 років, їй надали всю необхідну допомогу.

Пошкоджень зазнали торговельний кіоск, магазин, приміщення прокуратури та суду, автівка та енергомережі.

Близько 12:00 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, повідомив Віктор Коваленко. За його даними, транспортний засіб був частково пошкоджений, люди поранень не зазнали.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies