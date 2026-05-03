Росіяни тричі атакували дронами селище Золочів на Харківщині

Пошкоджені приміщення прокуратури та суду, автівка та енергомережі.

Від ранку 3 травня росіяни тричі атакували селище Золочів на Харківщині ударними безпілотниками. Внаслідок влучань постраждала жінка, є пошкодження.

Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, пише "Суспільне".

Близько 04:00 росіяни вдарили по селищу безпілотником типу "Молнія". Пошкоджень зазнали два приватних будинки, господарчі споруди, газо- та енергомережі. Люди поранень не зазнали.

Близько 10:15 армія РФ атакувала Золочів безпілотником типу "Італмас". Внаслідок удару гостру реакцію на стрес дістала жінка 22 років, їй надали всю необхідну допомогу.

Пошкоджень зазнали торговельний кіоск, магазин, приміщення прокуратури та суду, автівка та енергомережі.

Близько 12:00 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, повідомив Віктор Коваленко. За його даними, транспортний засіб був частково пошкоджений, люди поранень не зазнали.