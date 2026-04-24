Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили

Новим командиром бригади став Тарас Максимов, а корпусом командуватиме Артем Богомолов. 

Командування 14 окремої механізованої бригади усунули через приховування ним реального стану справ, втрату деяких позицій та низку прорахунків у забезпеченні військових, які несуть оборону під Куп'янськом. Зокрема, є проблеми з постачанням продовольства на одну з позицій, повідомили в Генштабі.

Цей допис з’явився після розголосу в соцмережах та медіа заяв родин захисників про нестачу продовольства і медичної допомоги на окремих позиціях. Оборонцям через брак питної води доводилося топити сніг узимку і збирати дощову воду.

У Генштабі зазначили, що через систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ суттєво ускладнено. Логістика наших військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

“Командуванням вживаються заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби”, – повідомили в Генштабі. 

Для виправлення ситуації в 14-ій бригаді усунули з посади її командира, звільнили з посади та призначили з пониженням командира 10 армійського корпусу.

“Командиром 14 омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов. За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ”, – йдеться у повідомленні. 

Завершують службове розслідування щодо посадових осіб 14 омбр, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок.

“Також Головнокомандувачем Збройних Сил України, з метою підвищення боєздатності підрозділів, визначено завдання командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10 армійській корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї”, – сказали в Генштабі. 

Що відомо про ситуацію?

За словами родичів віййськових, вони протягом 8 місяців перебували на позиціях зі систематичним браком води і їжі. Донька ексвійськового бригади Ірина повідомила в Threads, що бійців прикомандирували до 30-ї бригади 2-го батальйону. 

Вона розповіла, що з серпня були затримки з постачанням води, їжі, бензину на позиції. 

Дружина ще одного військового, Анастасія, публікувала заклик до командування звернути увагу на ситуацію, писала УП

