Двох працівників київських ТЦК судитимуть через смерть мобілізованого

Мешканець столиці помер під час перевезення із навчального центру до Києва, після конфлікту з представником ТЦК.

Військовослужбовців київських ТЦК судитимуть за смерть мобілізованого під час перевезення.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Києва, причетних до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у травні 2025 року працівники ТЦК перевозили мобілізованих із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав проблеми зі здоров’ям.

Під час поїздки між ним і військовослужбовцями виник конфлікт.

В заяві ДБР йдеться, що солдат застосував до чоловіка фізичну силу та електрошокер, завдавши тілесних ушкоджень. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який відповідав за перевезення, не зупинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість.

Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть.

Солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану. Заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що спричинило тяжкі наслідки.