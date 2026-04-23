ЦПД: Росія прагне організувати на Кіпрі штучні акції протесту проти політики ЄС

Йдеться про рішення виділити Україні кредит на 90 млрд.

Фото: Центр протидії дезінформації

Росія намагається організувати на Кіпрі штучні акції протесту, спрямовані проти політики ЄС, зокрема рішення виділити Україні кредит на 90 млрд євро, а також з метою дискредитації Президента України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"До організації цих акцій залучене посольство рф на Кіпрі, структури «россотруднічєства», проросійські громадські об’єднання тощо. Загальна координація здійснюється «російським культурним центром». Подібні організації під прикриттям культурних проєктів цілеспрямовано просувають вплив та пропаганду рф за межами країни", - йдеться в повідомленні.

Проведення протестів планується до 25 квітня під антивоєнними гаслами. Головною має стати вимога «негайного припинення фінансування війни в Україні з боку ЄС».

В ЦПД заявили, що структури ЄС повідомлені про штучний характер акцій, а також про людей, які стоять за їх організацією.

"Кіпр системно підтримує Україну та її територіальну цілісність, адже для нього принцип територіальної цілісності також надзвичайно важливий", - йдеться в заяві.

  • ЄС розблокував пакет підтримки для України на €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії. Ці гроші додадуть сил армії та дозволять виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями. 
