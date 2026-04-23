Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка

Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Волинський обласний ТЦК та СП дав роз’яснення стосовно подій у селі Струмівка Луцького району за участі військовослужбовців ТЦК, які знімали чоловіка з даху приватного будинку. 

Про це повідомляється на сторінці ТЦК у фейсбуці.

Зазначається, що під час спільних заходів з оповіщення населення представники ТЦК та СП разом із поліцейськими  виявили автомобіль, водій якого, помітивши їх, намагався уникнути перевірки та не реагував на вимоги про зупинку.

"Згодом громадянин залишив авто, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, але водночас уникав контакту. Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він підняв на дах, однак близько 10 хвилин не користувався нею. Під час спроби допомогти йому спуститися військовослужбовець піднявся на дах, де між ними виникла штовханина, внаслідок чого обоє впали", - йдеться в повідомленні. 

Пізніше  чоловік  повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК та СП для проходження  військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав.

Читайте також
