Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка

Волинський обласний ТЦК та СП дав роз’яснення стосовно подій у селі Струмівка Луцького району за участі військовослужбовців ТЦК, які знімали чоловіка з даху приватного будинку.

Про це повідомляється на сторінці ТЦК у фейсбуці.

Зазначається, що під час спільних заходів з оповіщення населення представники ТЦК та СП разом із поліцейськими виявили автомобіль, водій якого, помітивши їх, намагався уникнути перевірки та не реагував на вимоги про зупинку.

"Згодом громадянин залишив авто, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, але водночас уникав контакту. Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він підняв на дах, однак близько 10 хвилин не користувався нею. Під час спроби допомогти йому спуститися військовослужбовець піднявся на дах, де між ними виникла штовханина, внаслідок чого обоє впали", - йдеться в повідомленні.

Пізніше чоловік повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав.