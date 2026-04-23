Зеленський заявив, що дефіцит ППО продовжує зберігатися

Президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що дефіцит ППО продовжує зберігатися.

“Щодо ініціативи PURL [закупка зброї Європою у США для України] — це дефіцит. ППО недостатньо, нещодавно ми підписали крутий пакет з Німеччиною, але там, скажімо так, там такі терміни, які стратегічно нас посилюють, а тактично дефіцит треба закривати іншим, інше шукати джерело. І тому Сполучені Штати сьогодні через програму PURL — це допомога. Дякуємо всім країнам, які допомагають фінансувати цю програму”, — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що продовжується робота над виробництвом українського ППО разом з європейцями.

“Що стосується системи ППО, як я і сказав, ми працюємо. Я би не обмежувався тим, що ми будемо працювати з європейцями тому, що вони фінансують цей проект. Ні, тут питання, що над ППО, над українським, або українсько-європейським, або просто це буде називатись наш вітчизняний ППО, ми будемо працювати з європейськими країнами, у яких є сильні компанії. Це і Норвегія, і Німеччина, і Нідерланди. Ми ще хочемо проговорити це питання зі Швецією, я збираюсь це зробити трішки пізніше”, — сказав Зеленський.