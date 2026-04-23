«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Зеленський заявив, що дефіцит ППО продовжує зберігатися

Водночас продовжується робота над виробництвом українського ППО разом з європейцями.

Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що дефіцит ППО продовжує зберігатися. 

“Щодо ініціативи PURL [закупка зброї Європою у США для України] — це дефіцит. ППО недостатньо, нещодавно ми підписали крутий пакет з Німеччиною, але там, скажімо так, там такі терміни, які стратегічно нас посилюють, а тактично дефіцит треба закривати іншим, інше шукати джерело. І тому Сполучені Штати сьогодні через програму PURL — це допомога. Дякуємо всім країнам, які допомагають фінансувати цю програму”, — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що продовжується робота над виробництвом українського ППО разом з європейцями. 

“Що стосується системи ППО, як я і сказав, ми працюємо. Я би не обмежувався тим, що ми будемо працювати з європейцями тому, що вони фінансують цей проект. Ні, тут питання, що над ППО, над українським, або українсько-європейським, або просто це буде називатись наш вітчизняний ППО, ми будемо працювати з європейськими країнами, у яких є сильні компанії. Це і Норвегія, і Німеччина, і Нідерланди. Ми ще хочемо проговорити це питання зі Швецією, я збираюсь це зробити трішки пізніше”, — сказав Зеленський.

Читайте також
