Джерела: дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Росії

Безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ вночі відпрацювали по нафтоперекачувальній станції “Горький” у н.п. Мєшиха Нижньогородської області. Про це повідомили джерела LB в СБУ.

Ця станція є важливою ланкою нафтотранспортної системи Росії та входить до структури АТ “Транснефть – Верхняя Волга”. Вона транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут – Горький – Полоцьк і забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ “Лукойл” у місті Кстово.

За попередніми даними, внаслідок удару було пошкоджено три резервувари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних.

“Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині рф. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.