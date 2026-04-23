Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Джерела: дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Росії

За попередньою інформацією, пошкоджено три резервуари з нафтою. 

Джерела: дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Росії
Наслідки удару по НПС Горький
Фото: соцмережі

Безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ вночі відпрацювали по нафтоперекачувальній станції “Горький” у н.п. Мєшиха Нижньогородської області. Про це повідомили джерела LB в СБУ.

Ця станція є важливою ланкою нафтотранспортної системи Росії та входить до структури АТ “Транснефть – Верхняя Волга”. Вона транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут – Горький – Полоцьк і забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ “Лукойл” у місті Кстово.

За попередніми даними, внаслідок удару було пошкоджено три резервувари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних. 

“Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині рф. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

﻿
Читайте також
