В Ужгороді розслідують смерть українського військовослужбовця. За підозрою у держзраді затримали 26-річну жінку із Запоріжжя.

За даними слідства, вона контактувала з представником російських спецслужб через месенджер і за 3 тисячі доларів погодилась отримати дані з телефону військового. Для цього жінка познайомилась із ним і увійшла в довіру.

Слідчі вважають, що вона підлила чоловіку в напій невідому речовину. Після цього військовий знепритомнів і помер. Підозрювана сфотографувала тіло і надіслала знімки куратору, а потім викликала швидку, намагаючись видати це за нещасний випадок.

Жінку затримали, під час обшуків вилучили докази. Суд відправив її під варту без права застави.