На Закарпатті затримали голову ВЛК і вилучили близько 11 млн грн готівки

На Закарпатті правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії, якого підозрюють в організації схеми отримання хабарів за оформлення фіктивних медичних висновків.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Під час обшуку в помешканні посадовця виявили готівку в різних валютах, загальна сума якої в еквіваленті становить близько 11 млн грн.

Слідство встановило, що 60-річний посадовець вимагав від військовозобов’язаного 6 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв зробити висновок про обмежену придатність до служби без проведення реальних медичних обстежень, лише на основі формального підтвердження діагнозів. Правоохоронці затримали голову ВЛК після оформлення документів та передачі частини грошей.

Під час слідчих дій 20 квітня в підозрюваного вилучили понад 240 тис. доларів США, 3 тис. євро, майже 1,3 млн угорських форинтів та понад 260 тис. грн. Серед вилучених грошей виявили й мічені купюри, які використовували для контролю за вчиненням злочину. Наразі прокурори готують клопотання про арешт майна та обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Посадовцю повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Також вирішують питання про його відсторонення від виконання службових обов'язків.