У Києві поховали росіянина Ільдара Дадіна, який воював за Україну

На Національному меморіальному військовому цвинтарі в Києві поховали колишнього російського опозиційного активіста Ільдара Дадіна ("Ганді"), який воював на боці України і загинув у бою в Харківській області в 2024 році.
Про це повідомила 21 квітня пресслужба легіону "Свобода Росії", передає "Радіо Свобода".
На церемонії поховання праху Дадіна були присутні його побратими, родина і близькі друзі.
"«Ганді» запам’ятався як непримиренний борець за справедливість і свободу: щирий пацифіст, який узяв до рук зброю в ім’я ідеї звільнення України від божевільного режиму Кремля, він до останнього боровся і загинув як герой, рятуючи пораненого товариша», – заявили в легіоні.
Про загибель Дадіна стало відомо у жовтні 2024 року.
Що відомо про Ільдара Дадіна
- Ільдар Дадін став першим росіянином, якого було засуджено за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Ця стаття з'явилася в кримінальному кодексі РФ у 2014 році. Російські журналісти називають її "дадінською статтею". Вирок активісту винесли в грудні 2015 року, він отримав 3 роки колонії. Згодом термін скоротили до двох з половиною років.
- У листопаді 2016 року Дадін розповів про тортури в карельській ІК-7, куди його помістили. Проте ФСВП і слідчий комітет за підсумками перевірок не знайшли порушень. Дадін звертався до Конституційного суду, який ухвалив переглянути вирок. У лютому Верховний суд скасував вирок Дадіну і звільнив його від покарання.
- У 2017 році Дадіна оштрафували за читання конституції РФ на Красній площі.
- На початку 2023 року Дадін приїхав до України, щоб приєднатися до Збройних Сил та воювати проти російської армії. Він вирушив на фронт у складі "Сибірського батальйону" і воював під позивним "Ганді".