У Києві поховали росіянина Ільдара Дадіна, який воював за Україну

На Національному меморіальному військовому цвинтарі в Києві поховали колишнього російського опозиційного активіста Ільдара Дадіна ("Ганді"), який воював на боці України і загинув у бою в Харківській області в 2024 році.

Про це повідомила 21 квітня пресслужба легіону "Свобода Росії", передає "Радіо Свобода".

На церемонії поховання праху Дадіна були присутні його побратими, родина і близькі друзі.

"«Ганді» запам’ятався як непримиренний борець за справедливість і свободу: щирий пацифіст, який узяв до рук зброю в ім’я ідеї звільнення України від божевільного режиму Кремля, він до останнього боровся і загинув як герой, рятуючи пораненого товариша», – заявили в легіоні.

Про загибель Дадіна стало відомо у жовтні 2024 року.

Що відомо про Ільдара Дадіна