На Тернопільщині припинено діяльність підпільного виробництва фальсифікованої побутової хімії, замаскованої під продукцію відомого світового бренду. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, житель Чортківського району залучив трьох спільників і облаштував у одному з сіл мініцех із повним циклом - від змішування компонентів до фасування та маркування.

На обладнанні у пластикову тару розливали сировину невідомого походження, яка могла становити загрозу для техніки та здоров’я споживачів. Надалі продукцію маркували підробленими етикетками, що імітували відомий бренд.

За попередніми оцінками, лише за пів року правовласнику завдано понад 5,5 млн грн збитків. Фальсифікат збували через роздрібні мережі в Тернопільській, Львівській та Чернівецькій областях.

Під час 25 обшуків вилучено понад 8 тис. літрів продукції, 16 467 етикеток, тару, обладнання, сировину, 8 транспортних засобів і 144 тис. грн готівки.

Вживаються заходи для захисту прав правовласників і припинення обігу фальсифікату.