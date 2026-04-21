На Волині викрито жінку, яка хотіла продати 6-річного сина за $25 тисяч

На Волині викрито 38-річну жінку, яка хотіла продати 6-річного сина за $25 тисяч

У Волинській області викрито 38-річну жінку, яка намагалася продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів США, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. Не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика.

У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за 25 тис доларів США. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.

"Продаж" хлопчика відбувся 17 квітня 2026 року у Луцьку під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.