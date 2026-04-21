​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
На Волині викрито жінку, яка хотіла продати 6-річного сина за $25 тисяч

Чоловік, якому запропонували придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.

На Волині викрито жінку, яка хотіла продати 6-річного сина за $25 тисяч
На Волині викрито 38-річну жінку, яка хотіла продати 6-річного сина за $25 тисяч

У Волинській області викрито 38-річну жінку, яка намагалася продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів США, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. Не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика.

У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за 25 тис доларів США. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.

"Продаж" хлопчика відбувся 17 квітня 2026 року у Луцьку під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку. Зараз 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.
﻿
Читайте також
