​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Джерела: СБУ уразила ворожу нафтостанцію «Самара», яка формує експортний сорт нафти Urals

Безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.

СБУ уразила ворожу нафтостанцію «Самара»

У ніч на 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» у н.п. Просвєт Самарської області РФ.

Про це LB.ua розповіло поінформоване джерело в СБУ.

На цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об’єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ.

За попередніми даними, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою. 

«Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність рф формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України»,  повідомило джерело.

