Джерела: СБУ уразила ворожу нафтостанцію «Самара», яка формує експортний сорт нафти Urals

У ніч на 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» у н.п. Просвєт Самарської області РФ.

Про це LB.ua розповіло поінформоване джерело в СБУ.

На цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об’єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ.

За попередніми даними, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.

«Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність рф формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України», – повідомило джерело.