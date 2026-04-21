ЦПД: через кадровий “голод” Кремль заманює іноземних фахівців до Росії через нові програми

Засноване Володимиром Путіним “Агентство стратегічних ініціатив” оголосило про запуск цифрового сервісу “В россию – по клику”, спрямованого на залучення іноземних фахівців.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, зазначаючи, що причиною кадровий “голод” у всіх сферах у РФ.

Проєкт працює як “єдине вікно”: очікують на заявки від іноземців, перевіряють їхні компетенції та лояльність до “традиційних цінностей”, а у разі схвалення обіцяють повний супровід під час переїзду.

“Насправді цей проєкт приречений на провал, як і попередні подібні програми з переселення іноземців. Розпіарене переселення з “недружніх країн” зацікавило лише купку маргіналів, які після зіткнення з суворою російською реальністю, корупцією та ризиком опинитися в армії РФ мріють лише про квиток додому”, – зазначили у ЦПД.

Поки з Росії масово тікають власні фахівці, Кремль марно намагається імпортувати “таланти”, підкреслюють у Центрі.