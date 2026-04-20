ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: пропаганда РФ поширює фейки про нібито "звірства" військових ЗСУ

Мешканка Донеччини заявила про атаку сім'ї українським дроном, проте не надала жодних підтверджень.

Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює інформаційний вкид про нібито «звірства» військовослужбовців Збройних сил України.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Окупанти поширюють фейкове відео, де мешканка Донецької області заявляє про поранення п’ятирічної дитини та загибель чоловіка внаслідок атаки нібито українського дрона. Та жодних доказів цьому немає.

"Жителі тимчасово окупованих територій перебувають під постійним тиском з боку окупаційної адміністрації та підконтрольних їй структур. Окрім цього, поширення подібних заяв часто супроводжується маніпуляціями, викривленням фактів і відсутністю доказів, що не дозволяє вважати такі «свідчення» достовірними", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Росіяни регулярно поширюють такі інформаційні вкиди. Раніше поширювали відео про те, що український дрон нібито «дражнив бабусю з козою».

"Мета таких кампаній — дискредитація Збройних сил України, формування ворожого ставлення до українських військових, а також створення інформаційного підґрунтя для виправдання триваючої збройної агресії РФ проти України", - заявили в ЦПД.

﻿
