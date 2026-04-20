ЦПД: пропаганда РФ поширює фейки про нібито "звірства" військових ЗСУ

Російська пропаганда поширює інформаційний вкид про нібито «звірства» військовослужбовців Збройних сил України.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Окупанти поширюють фейкове відео, де мешканка Донецької області заявляє про поранення п’ятирічної дитини та загибель чоловіка внаслідок атаки нібито українського дрона. Та жодних доказів цьому немає.

"Жителі тимчасово окупованих територій перебувають під постійним тиском з боку окупаційної адміністрації та підконтрольних їй структур. Окрім цього, поширення подібних заяв часто супроводжується маніпуляціями, викривленням фактів і відсутністю доказів, що не дозволяє вважати такі «свідчення» достовірними", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Росіяни регулярно поширюють такі інформаційні вкиди. Раніше поширювали відео про те, що український дрон нібито «дражнив бабусю з козою».

"Мета таких кампаній — дискредитація Збройних сил України, формування ворожого ставлення до українських військових, а також створення інформаційного підґрунтя для виправдання триваючої збройної агресії РФ проти України", - заявили в ЦПД.