​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського терору на Дніпропетровщині загинули троє людей, восьмеро – поранені

Окупанти атакували область з артилерії, дронами та скинули авіабомбу.

наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російські окупанти майже 70 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою. Троє людей загинули, восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені підприємство, стадіон, заправка, багатоквартирні будинки й автівки. Загинули двоє жінок. Ще семеро людей поранені. Двоє чоловіків 33 і 52 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

"У лікарні помер 74-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на район вчора ввечері", – додає Ганжа. 

На Синельниківщині під ударом були Покровська, Васильківська, Межівська і Миколаївська громади. Один будинок культури зруйнований, інший – понівечений. Пошкоджені інфраструктура, приватні оселі та автомобілі. 

На Криворіжжі ворог атакував Кривий Ріг, Грушівську і Зеленодольську громади. Пошкоджені сонячні панелі, інфраструктура, приватні будинки та вантажівки. Постраждав 10-річний хлопчик. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.


Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies