Окупанти атакували область з артилерії, дронами та скинули авіабомбу.

Упродовж дня російські окупанти майже 70 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою. Троє людей загинули, восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені підприємство, стадіон, заправка, багатоквартирні будинки й автівки. Загинули двоє жінок. Ще семеро людей поранені. Двоє чоловіків 33 і 52 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

"У лікарні помер 74-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на район вчора ввечері", – додає Ганжа.

На Синельниківщині під ударом були Покровська, Васильківська, Межівська і Миколаївська громади. Один будинок культури зруйнований, інший – понівечений. Пошкоджені інфраструктура, приватні оселі та автомобілі.

На Криворіжжі ворог атакував Кривий Ріг, Грушівську і Зеленодольську громади. Пошкоджені сонячні панелі, інфраструктура, приватні будинки та вантажівки. Постраждав 10-річний хлопчик. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.