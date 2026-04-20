Росіяни атакували FPV-дроном Нікополь, є жертви

Російські окупанти атакували FPV-дроном місто Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули люди, є пошкодження будинків.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули. Ворог атакував FPV-дроном Нікополь. Пошкоджені п'ятиповерхівки, приватний будинок, автівки", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, 77-річна жінка загинула на місці. Ще одну жінку, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані. Її не вдалося врятувати.