Суспільство / Війна

Росіяни атакували FPV-дроном Нікополь, є жертви

Також пошкоджені п'ятиповерхівки.

Нікополь, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російські окупанти атакували FPV-дроном місто Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули люди, є пошкодження будинків.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули. Ворог атакував FPV-дроном Нікополь. Пошкоджені п'ятиповерхівки, приватний будинок, автівки", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, 77-річна жінка загинула на місці. Ще одну жінку, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані. Її не вдалося врятувати.

  • У Дніпропетровській області через російські обстріли постраждали шестеро людей. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 
