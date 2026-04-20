ГоловнаПраво

В Україні судитимуть бійця Росгвардії, який зґвалтував неповнолітню під час окупації Миколаївщини

Його обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Фото: Офіс генпрокурора

До суду скерували справу бійця Росгвардії, який зґвалтував неповнолітню під час окупації Миколаївщини. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори спеціалізованого підрозділу Офіс Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо співробітника загону мобільного особливого призначення Росгвардії з Тюменської області", – ідеться у повідомленні. 

Російського військового обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням, зокрема у фізичному насильстві та зґвалтуванні неповнолітньої дівчини (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року підрозділи російських військових разом із бійцями Росгвардії окупували один із населених пунктів у Миколаївській області.

На початку того місяця один із військовослужбовців рф, погрожуючи зброєю, силоміць посадив двох неповнолітніх дівчат до автомобіля та привіз їх до квартири, де перебували інші російські військові.

Згодом до приміщення зайшов обвинувачений. За версією слідства, він залишився з однією з дівчат наодинці, застосував до неї фізичне насильство та зґвалтував її.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies