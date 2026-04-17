Ощадбанк ініціює новий міжнародний арбітраж проти РФ

Український Ощадбанк ініціював новий міжнародний арбітраж проти Росії. Справа стосується захоплених активів у чотирьох областях України.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Спір стосується захисту інвестицій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

«Через незаконні дії агресора банк втратив значні активи та можливість працювати в цих регіонах», – повідомили у банку.

Там також розповіли, що у липні 2025 року направили Росії офіційне повідомлення про спір, але реакції не надійшло. Тому тепер справу розглядатиме міжнародний суд.

«Ми розуміємо, що росія не виконуватиме рішення судів добровільно, тому системно працюємо над їх примусовим виконанням у різних юрисдикціях. Паралельно фіксуємо всі збитки, завдані після 2022 року, щоб забезпечити їх подальше відшкодування в межах нових позовів», – зазначив заступник голови правління банку Арсен Мілютін.

А голова правління Юрій Каціон зауважив, що за попередніми рішеннями сума вимог Ощаду вже перевищує 1,3 млрд доларів, і цей позов є наступним кроком у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності.