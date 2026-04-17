Право

Завершили слідство у справі про закупівлі БПЛА та РЕБ, де фігурує Гайдай

Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Завершили слідство у справі про закупівлі БПЛА та РЕБ, де фігурує Гайдай
Фото: advokatpost.com

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у провадженні щодо корупції при закупівлі БПЛА та РЕБ. Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

«За даними слідства, у 2025 році організована група системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони», – пише пресслужба НАБУ.

Підозрювані:

  • колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;
  • народний депутат України;
  • начальник міської військової адміністрації;
  • командир військової частини Національної гвардії України;
  • фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА;
  • директорка підприємства-виробника БПЛА;
  • депутат Запорізької обласної ради;
  • колишній військовослужбовець Збройних Сил України.

Як можна зрозуміти із матеріалів справи, імовірно, йдеться про ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова, та начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка. 

У НАБУ пишуть, що серед встановлених епізодів:

  • одержання хабаря нардепом та колишнім військовослужбовцем ЗСУ – до 30% від суми контракту – за вплив на укладення договорів командиром військової частини на закупівлю FPV-дронів;
  • закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн військовою частиною Нацгвардії України за завищенням ціни на понад 3 млн грн. Ексголова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА), нардеп, начальник міської військової адміністрації, колишній військовослужбовець, бенефіціар і директорка підприємства після постачання продукції заволоділи вказаними бюджетними коштами в якості «відкату»;
  • закупівля РЕБ за завищеними цінами. Колишній голова Луганської ОДА, народний депутат України, начальник міської військової адміністрації та командир військової частини НГУ отримали до 30% від суми контракту;
  • закупівля FPV-дронів на майже 2 млн грн за завищеними цінами. До заволодіння коштами причетні депутат Запорізької облради, бенефіціар і директорка підприємства-виробника;
  • фіктивне працевлаштування бенефіціаром, директоркою підприємства та депутатом Запорізької облради щонайменше 15 військовозобов’язаних. Послуги особи оцінювали від $ 5 тисяч до $ 12 тисяч;
  • незаконне збагачення колишнього голови Луганської ОДА на понад 62 млн грн;
  • внесення колишнім головою Луганської ОДА недостовірних відомостей до декларації за 2020-2025 роки.

У САП зазначають, що один з учасників організованої групи впродовж 2021-2024 років набув необґрунтованих активів на суму понад 62 млн грн, серед яких:

  • 7 квартир у м. Києві та м. Ужгороді;
  • житловий будинок у м. Ужгороді;
  • 3 автомобілі та мотоцикл.

Більшість із цього майна оформлювали на третіх осіб та не вказували у щорічних деклараціях особи.

Що відомо про справу

  • Серед викритих на хабарі були чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. 
  • Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка з посад.
  • 7 серпня за трьох фігурантів справи про корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ внесли заставу.
﻿
